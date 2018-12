Auto slacht oer de kop by Olterterp

De automobilist is neisjoen troch de ambulânsemeiwurkers, hy is net ferwûne rekke. De bestjoerder moast ek blaze en is troch de plysje meinaam. It is net bekend wat út de blaastest kaam.

De auto fan de man hat foarse skea en is troch in berger ophelle De dyk wie by it ûngelok foar in part ôfsletten troch de plysje.