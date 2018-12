René Hake: "We moeten meedogenloos worden"

Aitor Cantalapiedra fan FC Twente makke it iennichste doelpunt fan de jûn. De Ljouwerters wiene op harren hoede foar him, mar dochs wist hy mei in ôfstânsskot te skoaren. "We wisten dat hij een goeie speler is, met een heel goed linkerbeen. We konden de binnenkant niet dichthouden. Maar dat is juist de kant die je dicht moet houden bij zo'n speler", ferfolget Schilder.

De ploech like yn de wedstriid net in soad betrouwen út te strieljen. "We hebben proberen op te bouwen en van daaruit kwamen we er ook onderuit. Ik vond dat we op dat gebied wel vertrouwen hadden. Maar het is ook een kwestie van vertrouwen in de laatste fase, in de afronding. De overtuiging spatte er natuurlijk niet vanaf. Dat ontbrak eraan."