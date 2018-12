Noppert wiis mei debút: "Lit elkenien no mar komme"

"De winst is binnen, sa is it in geweldich debút", seit in blide Noppert. De Jouster hie it allinne yn de earste leg fan de wedstriid efkes dreech; dêrnei ferlear er gjin leg mear. "Ik wie net iens hiel goed foar myn gefoel, ik die gewoan myn ding."

Twadde ronde

Om't Royden Lam net genôch tsjinstân biede koe, wachtet Noppert sneontemiddei nei alle gedachten in gruttere útdaging. Tsjinstanner yn de twadde ronde is nammentlik Max Hopp út Dútslân.

Noppert: "Ik moat jûn in goeie nacht meitsje, sadat ik moarn wer ekstra skerp bin. Gewoan lekker knalle en dan sjogge we wol wêr't it feestje krekt einiget".