Drachtster Boys pakt trije brûkbere punten

Jessie Prijs sette Drachtster Boys al betiid op foarsprong, nei in ien-twa mei Aafke de Hoek. Prijs makke ek de 2-0, nei in pass fan Lisanne Kempe. En it wie noch net dien, want Prijs makke der ek noch 3-0 en 4-0 fan. Foar it skoft die Den Haag noch wol wat werom. Troch Priscilla de Vos waard it 4-1.

Yn de twadde helte kamen de Hagenezen noch wat tichterby, nei in treffer fan Lisanne Vermeulen. Utblinker Prijs fergrutte de marzje even letter wer nei trije goals. Mei in hurd skot makke se der 5-2 fan. Dat wie ek de einstân.