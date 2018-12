Cambuur ferliest fan Twente yn lêste thúswedstriid fan 2018

Yn it earste kertier fan de wedstriid hie FC Twente it bettere fan it spul, mar in hiel soad lieten de besikers ek net sjen. Cambuur-doelman Xavier Mous kaam gjin inkeld momint yn de problemen.

Dêrnei waard Cambuur better. Earst skeat Issa Kallon yn de hannen fan Joël Drommel, mar net folle letter hie Kevin van Kippersluis de 1-0 op de fuotten. Syn ynset waard ek keard troch de Twente-keeper. Yn de lêste minút foar it skoft hie dyselde Van Kippersluis opnij in grutte kâns. Diskear waard syn skot blokt.

Cantalapiedra mei de 0-1

Javier Espinosa besocht it in kear fan ôfstân. Syn skot foel in meter njonken it doel fan Mous. De oare Spanjaard, Aitor Cantalapiedra, skoarde nei in kertierke spyljen yn de twadde helte wol. Hy hie de romte om út te heljen bûten it strafskopgebiet en lei de bal fraai yn de hoeke.

Yn de lêste tweintich minuten fan de wedstriid wie Cambuur hieltyd faker op de helte fan FC Twente te finen. Echt grutte kânsen smiet dat lykwols net op. Matthew Steenvoorden kopte njonken nei in corner, Nigel Robertha skeat heech oer en in skot fan Rossi bedarre fia in Twente-skonk in meterke njonken de goal.