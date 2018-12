Danny Noppert nei twadde ronde WK darten

Nettsjinsteande in senuweftige earste leg kaam de Jouster al gau op in 1-0 foarsprong yn sets. De earste leg gie noch nei Royden Lam, mar Noppert kaam better yn syn spul en wûn trije legs op rige.

Rap ferfolch

Fan dat momint ôf hie Noppert gjin muoite mear mei syn tsjinstanner. Yn de twadde set waard it 3-0 en ek de lêste set gie mei dy sifers mei de Jouster. Mei in keurige finish fan 112 besleat Noppert syn wedstriid yn de earste ronde.

Sneontemiddei: Max Hopp

De twadde ronde fan it WK darten yn Londen stiet foar Noppert sneontemiddei op it programma. Hy spilet de lêste wedstriid fan de middeissesje tsjin Max Hopp út Dútslân. Hopp is as 32ste pleatst foar dit WK.