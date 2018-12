Lúkseprobleem foar trainer SC Hearrenfean: twa fitte spitsen

Yn FC Utrecht treft SC Hearrenfean snein in tsjinstanner dy't ek yn in hiele goede perioade sit. Olde Riekerink: "Zij zitten in een goede fase. Ze zijn sterk in de omschakeling. Het is een fysiek sterk elftal. Maar we hebben zelf ook een ploeg die mogelijkheden heeft. We moeten functioneel spelen. De voorbereiding was lastig, want FC Utrecht kan verschillende systemen spelen. Maar goed, de groep is gretig".