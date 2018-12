Swimster Josien Wijkhuijs út Frjentsjer giet it aventoer oan yn Amearika

Har coach hat it al oer de Olympyske Spelen yn 2020. Neffens de mem van Josien soe it in wûnder wêze as dat slagget, mar se hat altyd fertrouwen hân yn har dochter. "Doe't se lyts wie, brochten wy har nei de trainingen en hellen we har wer op. Se is begûn mei turnjen, en is letter oergean nei it swimmen. Wy binne fansels tige grutsk op har!", seit har mem.

Bakû

Op de Europeeske Spelen yn Bakû yn 2015 wûn Josien mei har estafetteploech twa kear in sulveren medalje, op de 4x100 frij en de 4x100 wiksel. Ek hat se dêr twa Nederlânske rekôrs swommen. "De Spelen yn Bakû waren echt heel vet, en dat we daar ook nog medailles gepakt hebben, is natuurlijk fantastisch!", sa seit Wijkhuijs.

Wijkhuijs sjocht der hiel bot nei út om nei Amearika te gean. "Ik zal alles moeten geven, want ze zijn in Amerika erg streng. Ik ben heel benieuwd waar het mij brengt, maar het belangrijkste vind ik dat ik mezelf ontwikkel en plezier heb", seit se.