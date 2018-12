Oandielhâlders binne derút: ôffaloven REC bliuwt iepen

De ôffaloven REC yn Harns giet net ticht. Dat is de útkomst fan in oandielhâldersfergadering dy't folle langer duorre as de bedoeling wie. De oandielhâlders binne hast alle gemeenten yn Fryslân. Se fiele allegear mei mei de ynwenners fan Harns, mar de REC giet dus net ticht. Tsjinstanners woene wol dat de ôffaloven ticht gie, op syn minst oant de stoomliedingen yn maart ferfongen binne. By de ôffaloven binne faak steuringen.