LIVE: Danny Noppert wint by debút op it PDC WK

Nei in suksesfol earste jier by it profbûn PDC makket darter Danny Noppert fan De Jouwer freedtejûn syn debút op it WK. Yn it Alexandra Palace yn Londen spilet Noppert yn de earste ronde tsjin Royden Lam út Hong Kong. It is foar it earst dat der in Fries op it wrâldkampioenskip fan de PDC stiet. Omrop Fryslân is oanwêzich yn Ingelân; folgje hjirûnder alles rûnom it WK-debút fan Danny Noppert.