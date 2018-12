Olympysk goud fan Suzanne Schulting is it Sportmomint fan 2018

De gouden medalje fan Suzanne Schulting is it Sportmomint fan it jier wurden. Schulting wûn op de Olympyske Spelen ferrassend goud op de 1000 meter. It wie de earste gouden medalje op it ûnderdiel shorttrack foar Nederlân. Schulting bleaun de wrâldtitel fan Epke Zonderland krekt foar.