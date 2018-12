Nije biogasynstallaasje yn gebrûk naam op de Dairy Campus yn Ljouwert

It is de bedoeling dat Biolease de kommende jierren noch ferskate biogasynstallaasjes yn gebrûk nimt, seit Erik Brouwer, direkteur fan Biolease. De earste al oer in pear moanne yn Luttelgeest.

By de iepening waard troch ferskate partijen útlein dat it CO2-neutrale biogas yn de takomst noch in grutte rol spylje sil by it oplossen fan it enerzjyfraachstik. It gasnetwurk yn Nederlân is fan hege kwaliteit. Net alle hûzen yn Nederlân kinne fan it gas ôf, fertelt Bouwe der Boer, enerzjyambassadeur fan de provinsje Fryslân. Ek fabriken en frachtauto's sille de kommende tiid foar in grut part noch fan gas gebrûk meitsje moatte.