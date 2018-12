LIVE: Friezen kieze it sportmomint fan 2018

Wat is it moaiste sportmomint fan 2018 neffens it publyk? Wurdt it de tredde wrâldtitel fan Epke Zonderland oan de rekstôk, de tredde olympyske titel op de fiif kilometer fan Sven Kramer oft dochs it goud fan Suzanne Schulting op de Olympyske Spelen? Yn de spesjale útstjoering 'Sportmominten 2018' presintearje Omrop Fryslân, de Leeuwarder Courant, Provinsje Fryslân en Sport Fryslân de populêrste Sportmominten fan 2018. Ek meitsje wy bekend wa't dit jier de Oeuvrepriis krijt.