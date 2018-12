FIDEO: Friezen kieze it sportmomint fan 2018

Douwe Visser fan it Grouster skûtsje seach werom op it SKS-kampioenskip fan dit jier. En dat wie tige spannend. "Der wiene noch fiif skûtsjes dy't kampioen wurde koene", fertelt Visser. It Hearrenfean hie de bêste útgongsposysje. "Wy moasten net allinnich foar It Hearrenfean einigje, der moast ek noch ien tusken. By de lêste tonne sieten se flak achter ús en dat woene we net."

Dus doe moasten de Grousters wat betinke. "We ha It Hearrenfean in pear hûndert meter fuortfard, dat sy net draaie mochten. Doe wie it foar ús in momint betinke dat wy noch krekt foar Drachten komme koene en It Hearrenfean net." Dat wie genôch foar Grou en dus wie de ûntlading by Visser en syn bemanning grut.