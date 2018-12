Offaloven Harns blokkearre troch lulke aksjefierders

Neffens Hans Gillissen fan de stichting is der by de bou fan de oven in fout makke, mei strukturele lekkaazjes fan de stoompipe fan de ôffaloven as gefolch. Der moat dêrom in strukturele oplossing komme. Mocht dat útbliuwe, dan moat de oven ticht. Dêrneist moat de kommunikaasje by steuringen better en moat der mear oandacht komme foar de sûnensrisiko's ûnder de ynwenners.