Bern begjinne aksje om biologysk boerebedriuw fan âlden te rêden

As se net betelje kinne, is it alternatyf dat sa'n 35 seldsume Fryske readbûnte en swartbûnte kij fan har feestapel nei de slacht brocht wurde.

Om de bisten en it bedriuw fan harren âlden te rêden, ha de bern no fia doneeractie.nl in ynsammelingsaksje opset. Mei de aksje hope soan Meindert Engwerda sa'n 19.000 euro op te heljen.

Dat doel ha se yntusken al helle, mar der is noch folle mear nedich neffens Engwerda. "In de wirwar van alle regels is het nog steeds onduidelijk wat nou echt de kosten zijn. Alleen de boetes die zijn ingehouden, is al een bedrag van 40.000 euro."

Engwerda is bliid dat de donearaksje goed rint. "Het is hartverwarmend om te zien dat in zo'n korte tijd al zoveel geld is binnengehaald. We merken dat er heel veel begrip en medeleven heerst. We moesten even over onze trots heen, maar dit is wel de manier om nu toch even financieel de boel weer op orde te krijgen."