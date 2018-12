Nije Fryske partij wol in folslein enerzjyneutraal Fryslân

De partij set yn op in fossylfrije en sirkulêre provinsje en dat soe in ynvestearring fan tweintich miljard euro freegje. Neffens de partij is de helte dêrfan nedich foar materieel foar de enerzjytransysje. De oare helte is foar de oankeap en ynvestearring yn ûnreplik goed om de lânboutransysje mooglik te meitsjen en de leefberheid yn de doarpen te fersterkjen.

Listlûker foar Natuurlijk Fryslân foar de kommende steateferkiezingen is Sietze Schukking, âld-steatelid fan D66. Op it stuit is hy ûnôfhinklik lid fan Provinsjale Steaten.