Achtkarspelen sil it oplitten fan ballonnen net ferbiede

Faker in ferbod

It oplitten fan ballonnen is yn hieltyd mear gemeenten yn Fryslân ferbean. It Amelân, Skylge, Flylân, Skiermuntseach, It Hearrenfean, Ljouwert, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân ha in offisjeel ferbod.

Gemeenten Smellingerlân en Opsterlân ha it saneamde ûntmoedigjensbelied ynfierd. Ballonnen oplitten mei noch wol, mar de gemeente ûntmoediget it oplitten by it ôfjaan fan de fergunnings.