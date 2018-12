Danny Noppert foar WK-debút: "Net te leauwen dat ik hjir stean"

Dream

Dat Noppert no as earste Fries útkomt op it WK yn Alexandra Palace yn Londen, is foar him in dream dy't útkomt: "Fjouwer jier lyn as ik dêroer neitocht, doarde ik der net iens oer te dreamen. En no stean ik der gewoan. Dat is net te leauwen eins." Mocht Noppert de earste ronde troch komme, wachtet sneontemiddei de Dútser Max Hopp. It soe foar de Jouster moai wêze as hy ek dy wedstriid wint, want dan mei er it yn de tredde ronde mooglik opnimme tsjin Michael van Gerwen. Mar, safier is it noch net. Noppert hat der yn alle gefallen in soad nocht yn. "Ik sjoch der echt nei út. Ik sit goed yn myn fel en bin der klear foar. Senuweftich bin ik net, ik soe it sûne spanning neame wolle."