Wêr hawwe Friezen yn 2018 it measte op googele?

Yn de list fan Fryslân fan dit jier binne in pear dúdlike tema's werom te finen. Sa spilet Kulturele Haadstêd in wichtige rol yn de meast brûkte syktermen fan 2018. De Reuzen fan Royal de Luxe, dy't yn augustus hûnderttûzenen minsken nei de Fryske haadstêd lutsen, binne op in tredde plak werom te finen. Sy moatte dy oare 'Reus fan augustus' krekt foargean litte: Maarten van der Weijden. Yn syn poging om alle alve Fryske stêden non-stop bydel te swimmen rekke er in soad minsken, en dat is werom te sjen yn de sykresultaten fan Google.

Dy oare grutte hit fan Kulturele Haadstêd 2018, De Stormruiter, hat ek in plakje yn de top 10 bemachtigje kinnen. De teäterfoarstelling is werom te finen op in njoggende plak. Kulturele Haadstêd sels is it lykwols net slagge om de top tsien te berikken.

Celebrities

Njonken Kulturele Haadstêd is der in oare trend werom te finen yn de Googlelist fan Fryslân: wy binne hjir tige belutsen by ferneamde minsken. Njonken akteur Dave Mantel, binne ek de Sweedske DJ Avicii (ûnferwachte ferstoarn yn april fan dit jier), sjongeres Glennis Grace (kaam oant de finale fan de TV-show America's Got Talent) en Dapheny Oosterwolde (de freondinne fan Dave Mantel) werom te finen yn de top tsien.

En as wy hiel earlik binne falle de boeren fan Boer zoekt Vrouw miskien ek wol ûnder de term 'celebrity'. De hearen en dames fan it datingprogramma steane op nûmer fiif yn de top 10 fan Fryslân.

Frysk

Is der dan hielendal neat echt Frysk werom te finen yn de list? Jawol! It skûtsjesilen hat de top tsien helle, en is yn Fryslân it achtste meast sochte wurd op Google. Fierder is de iennige oare sportsykterm yn de top tsien de 'Olympische Winterspelen'. Dizze waarden oan it begjin fan dit jier organisearre yn Súd-Koreä.