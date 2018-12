Ried Harns krijt toskleaze stipe fan Provinsje yn saak REC

De Harnser ried hat yn novimber in moasje oannaam wêryn't it kolleezje frege wurdt om in petear mei de provinsje te regeljen. In moanne letter sitte se byinoar om oer de problemen te praten. De Harnser ried dy't faak bot ferdield is, sil yn dit gefal as ien man optrede, al binne de mieningen oer guon saken ferskillend.

Kommunikaasje Omrin

De gearkomste waard foarsitten troch boargemaster Roel Sluiter fan Harns. Riedsleden stelden fragen oan de steateleden. Elkenien is it der oer iens dat it net goed giet mei de kommunikaasje troch de REC. Wethâlder Harry Boon fertelde de steateleden dat by Omrin "een gebrek aan empatisch vermogen" is. Ek steateleden meitsje harren soargen oer de kommunikaasje. Op de fraach oft der ek op hânhavene wurde kin, is it antwurd dúdlik. Nee, seit de ried en ek deputearre Schrier seit dat it dreech is om dêr op te hânhavenjen. Wol wurdt Omrin der neffens him hieltyd wer op oansprutsen.

Oare fraach fan de ried fan Harns oan de steaten wie oft dy ree binne om oan te trunen op it kontinu monitoaren fan de dioksine útstjit. De oanwêzige steateleden sizze dat se dat wol wolle, mar dat Omrin dejinge is dy't dat bepaald.