Eask: 240 oeren wurkstraf foar Frjentsjerter om PGB-fraude

Tsjin in 69-jierrige man út Frjentsjer is tongersdei in wurkstraf fan 240 oeren easke, foar de fertsjustering fan hast fjouwer ton oan PGB-jild. De offisier fan justysje easke ek in selstraf fan fjouwer moannen ûnder betingst en fûn dat de Frjentsjerter it jild ek folslein werombetelje moat.