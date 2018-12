Bûnte kjifkrobbe hellet Jouster toer nei ûnderen

In pear wiken lyn wie der ek al in stik fan de toer helle, mar it wichtichste en swierste stik waard tongersdei fuorthelle. It houtwurk yn de lantearne is bot oantaaste troch de bûnte kjifkrobbe. Dêrnjonken hat der yn it ferline lekkaazje west dy't foar skea soarge hat. Mûnebouwers Hugo Landman en Rein van der Wal sille de kommende wiken besykje de skea te herstellen, mar dat koe net op de toer sels. De kop moast oerbrocht wurde nei in spesjaal wurkplak yn Snits.