Ynwenners Grou wolle maatregels tsjin oerlêst fan A32

It probleem spilet al tal fan jierren. Dat de ynwenners no oan de bel lûke, hat te krijen mei de plannen fan Rykswettersteat om de A32 oan te pakken. Der sitte in soad hobbels yn de dyk. Ek leit der in winsk om de brêge by Grou op te heegjen, sadat der gruttere boaten ûndertroch kinne. "Alleen, een hoger liggende weg betekent ook meer overlast", seit Hooijer. "Dan is de noodzaak voor goede schermen nog groter."

It Hearrenfean

Hy sjocht as foarbyld nei It Hearrenfean. Dêr is de A32 oan beide kanten ynslúten troch lûdsskermen: "Ook in Leeuwarden zelf. Rijd je de stad in, dan zie je een geluidswal of ben je verplicht 50 te rijden. Dat doe ik met plezier, want ik gun de mensen daar ook woongenot."

De FNP slút him oan by de PvdA. Lida Veldstra: "At minsken hjir serieus lêst fan hawwe, dan moat je sjen wat je der oan dwaan kinne."