Driigjende reorganisaasje foar kristlike mavo De Saad

It personiel fan De Saad is tongersdei op 'e hichte brocht fan de situaasje. De skoalle hat op it stuit noch ûngefear 290 learlingen; foar har feroaret der foarearst neat.

Krimp

Neffens it bestjoer fan De Saad binne de ôffallende finansjele ferwachtingen in direkt gefolch fan de krimp yn 'e regio. Troch in reorganisaasje en fernijing hopet de skoalle de kwaliteit fan it ûnderwiis op peil hâlde te kinnen.