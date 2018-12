Selstraf foar Grouster dy't brân makke yn it plysjeburo

De Grouster krige 9 moanne oplein, wêrfan twa moanne ûnder betingst. Hy moat ek in jier ferplichte nei in ferslavingsklinyk.

De man hie yn Meppel in beurs stellen en kaam op it plysjeburo telâne. Yn syn sel slagge hy deryn brân te meitsjen. In plysjeaginte dy't him der úthelle, rekke ferwûne doe't se reek ynazeme. De skea bleau beheind mar it hiele plysjeburo moast ûntromme wurde. De man út Grou is al tweintich ferslave oan drugs. Hy sit yntusken yn in klinyk.