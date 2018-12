Benammen de isolaasje is net op oarder. In diel fan it gebou wurdt yn de wintermoannen hiel kâld, trochdat it bot siicht. Foaral op de keamer fan de boargemaster is dat it gefal. De oarsaak dêrfan is dat de monumintale foardoar net goed slút. Doel is om it gebou sa te isolearjen dat it enerzjyneutraal wurdt.