Essent wol asbestdakken by boeren ferfange troch sinnepanielen

It is net sa dat de boer fergees stroom brûke kin, mar nei tweintich jier is it dak mei de sinnepanielen fan de boer sels. De ferwachting is dat in protte boeren dit in ynteressante regeling fine sille. Der binne al kontakten mei boeren yn Nederlân.

Essent stelt wol easken oan de grutte fan it dak: it moat op syn minst 800 kante meter wêze. By 1000 kante meter kostet it ûngefear 30.000 euro om in dak te ferfangen, seit de enerzjyleveransier. De oerheid subsidiearret it lizzen fan sinnepanielen, dus dêr kin Essent ek gebrûk fan meitsje. Op de sinnepanielen sit in garânsje fan 25 jier.