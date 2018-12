Giele blomkoalen nei oprop rêden fan ferneatiging

De Streekboer begûn in aksje om de blomkoalen fan biologyske kweker Krispijn van den Dries te rêden. Se wiene fanwege de giele kleur ôfkard, wylst der fierder neat mis mei wie. De Streekboer die in oprop om de koalen tsjin in legere priis dochs te keapjen en dy aksje hat dus holpen. De Streekboer makke mei de oprop in fûst tsjin it fergriemen fan iten.