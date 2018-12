Protest tsjin gasboarring Nij Beets by rjochtbank Grins

Ut it hiele lân wei komme aksjefierders tongersdei nei de rjochtbank yn Grins om harren stim hearre te litten tsjin nije gaswinning. Dêr tsjinnet in rjochtsaak oer proefboarring by Nij Beets. Vermilion Energy Netherlands BV wol dêr gas winne, mar de gemeente Opsterlân jout gjin omjouwingsfergunning ôf. Hjirtroch kin Vermilion gjin mynboulokaasje oanlizze. It bedriuw hopet fia de rjochter de boarring wol ôf te twingjen.