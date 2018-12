Soad soargen oer takomst soarch yn Ljouwert

Begjin desimber makke it kolleezje de plannen foar dy feroaring fan it saneamde sosjaal domein bekend. It moat derfoar soargje dat yn de takomst in soad jild besparre wurdt. Woansdei waard der yn de Ljouwerter gemeenteried oer praat. Soarchûndernimmers en oare partijen mochten har fyzje jaan op it plan fan it gemeentebestjoer. Fan de 19 ynsprekkers wie mar ien partij posityf.

Soarchalliânsje foar alle soarch

It gemeentebestjoer fan Ljouwert wol dat fan 2020 ôf in soarchalliânsje ferantwurdlik wurdt foar it útfieren fan de soarch. Dêr moat yn gearwurke wurde troch grutte oanbieders. Lytse soarchoanbieders ha it neisjen. Sy kin har oanbiede as soarte fan ûnderoannimmer. Mar op dy foarm is in soad krityk.

Yn in iepen brief oan it gemeentebestjoer nimme de soarchoanbieders fan no ôfstân fan dizze plannen. Se fine dat har kliïnten de dupe wurde. Ek smyt it folle mear administrative rompslomp op en it is mar de fraach oft it goedkeaper wurdt.