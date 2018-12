Alde krysttradysjes yn IepenUP ferwurke ta eigen ynterpretaasjes

Frisia Cantat, hielendal as it om krystlietsjes giet. In grut ferskaat oan profesjonele en amateurartysten toanden woansdei op it poadium fan IepenUP live hoe't je âlde krysttradysjes ferwurkje kinne ta eigen ynterpretaasjes fan it tradisjonele Krystliet. Dêrby sieten wiere peareltsjes fan fakminsken as Inez Timmer, Tseard Nauta en Piter Wilkens. Inez joech in oansteklike imitaasje fan Rudolph the Red-Nosed Reindeer en Piter Wilkens toande oan dat sels Elvis ta in sjongende Krystman omfoarme wurde kin.