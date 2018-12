Wurkstraf foar Marrumer (22) dy't bernefytsen op fjoerbult smiet

De Marrumer wie ien fan de fandalen dy't by de bult stiene. Neffens tsjûgen hat de man guod út in hokje by in basisskoalle en bernedeiferbliuw helle en op it fjoer by it skoalplein smiten. It bûtenboartersark wie krekt nij oankocht. Ek soe de dieder in flesse oalje op it fjoer smiten ha.

De rjochter hold der by it oplizzen fan de straf rekken mei dat der mear fandalen op it skoalplein wiene.