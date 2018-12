VC Snits stiet gjin set ôf yn subtopduel tsjin Zwolle

De Friezinnen begûnen sterk en pakten de earste set ienfâldich: 25-16. Dêrnei gie it in stik dreger. Dochs wie ek de twadde set in proai foar de Snitsers. Mei it lytst mooglike ferskil, dat wol: 25-23.

Yn de tredde set seach Snits lang tsjin in behoarlike efterstân oan, mar dat makken se goed, sadat it letter wer 20-20. Nei't Snits sels op 24-22 kaam wie, wurke Zwolle noch twa wedstriidpunten fuort, mar op 25-24 wie it dochs raak: 3-0.

Roos van Wijnen besoarge de Snitsers fyftjin punten, ûnder oare trije kear mei de service en twa kear troch in blok.