In ûnferjitlik aventoer: Talantkoor BuitenGewoon en Sterrenfabriek yn Palermo

Nei in oprop op Facebook brocht de organisaasje fan LF2018 it talintekoar en de artysten fan Sterrenfabriek byinoar. De passy foar muzyk en talinte-ûntwikkeling is wat de twa groepen bynt, fûn de organisaasje.

Hurd oan de slach

De artysten sels koene it hast net leauwe dat just sy op it festival yn Palermo sjonge mochten. Sân wiken lyn krigen se it nijs te hearren en gong de groep hurd oan de slach mei repetearjen.

"In het theater hebben de Friese artiesten het publiek verrast", lit Hilde Koopmans, communicatieadviseur fan soarchgroep Alliade, witte. Mei in lytse wifeling waard it earste nûmer ynset.

Entûsjasme en wille

"Maar al snel spatten het enthousiasme en het plezier er van af", seit Koopmans. Dat it koar entûsjast wie, spruts it publyk oan. "Er ontstond een samenzang van kerstliederen en er werd meegeklapt. Na afloop complimenteerde het publiek de artiesten volop."