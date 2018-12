FIDEO: Meisjongfeest by IepenUP Live

IepenUP Live hat woansdeitejûn Het Grote Meezing Kerstfeest! All I want for Christmas... krystmuzyk, wa hâldt der net fan? Woansdei koest live meisjonge by IepenUP! Mei Piter Wilkens, krystkoar De Kerststerren û.l.f. Jildou Talman, The Strange Carrots, Chris Kalsbeek, Timo de Jong, bernedichter Miek Reen en noch folle mear!