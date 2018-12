Soarchoanbieders lûke hannen ôf fan WMO-plannen gemeente Ljouwert

De bestjoerders fan ûnder mear Thuiszorg Het Friese Land, GGZ Friesland en Amaryllis binne teloarsteld oer de útkomsten fan it ûndersyk dat de gemeente Ljouwert dien hat. Net ien fan de partijen werkent him yn it útstel dat der leit. Ek is it byld dat de belutsen partijen hawwe fan in grutte soarchalliânsje, it doel fan de gemeente Ljouwert, folslein oars as no op papier stiet.

Tsjin de plannen

Earder sprutsen ek de frijwilligersorganisaasjes yn Ljouwert en de advysried sosjaal domein harren út tsjin it plan fan it kolleezje, De belutsen partijen sjogge fiif risiko's. De belangrykste is dat se benaud binne dat se it netwurk fan lytse oanbieders kwytreitsje.