Wurkstraf foar swierbesopen Drachtster automobilist

De Drachtster drankrider hie op 'e middei fan 3 augustus 2018 op de Harnzerstrjitwei yn Ljouwert in parkearre auto's ramd. Ek bedarre er in stikje fierder mei syn auto op 'e stoepe. De pizzakoerier seach it gefaarlike rydgedrach fan de man, rûn op 'e auto ôf en luts de kaaien út it kontakt. Dêrnei belle er de plysje.

Fierstente folle dronken

Nei in blaastest die bliken dat de bestjoerder fierstente folle dronken hie. De útslach fan de alkoholtest kaam sels út boppe de rjochtlinen fan it Iepenbier Ministearje. De 46-jierrige man hie in drankprobleem. Foardat er yn 'e auto stappe hie er in kwart liter jenever dronken. Yn Ljouwert hie er nochris tsien drankjes opsûpt

Yntusken hat de man yn in ûntwenningsklinyk sitten en is er al in skoftke fan de drank ôf. Dochs mei er de kommende achttjin moannen net mear ride. "U staat pas aan het begin van een traject. Ik denk dat u nu nog niet rijbewijs-waardig bent", sa sei de plysjerjochter woansdei.