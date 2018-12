Randolph Algera restaurearret 16 roubuorden yn Hegebeintum

De sechstjin roubuorden hingje yn de tsjerke. Se binne fan bewenners fan Harsta State, it lânhûs dat dêr flakby leit. De measte roubuorden yn tsjerken binne fernield by de Frânske Revolúsje. Hoe't it kin dat der yn Hegebeintum noch sechstjin bewarre bleaun binne, is in mystearje.

Nei alle gedachten hawwe de eigeners fan de roubuorden se doetiids opslein yn Harsta State. Dêr wennen de famyljes dy't op de buorden stean, lykas Van Nijsten, Van Aitzema en De Schepper.