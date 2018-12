Stedsskouboarch De Harmonie hat in nije direkteur: Marijke van der Woude

"Dit fielt as thúskommen"

Se fynt it ek hiel moai dat se beneamd is as de earste froulike direkteur yn de skiednis fan de skouboarch. Van der Woude is opgroeid yn in muzikale húshâlding yn Dokkum en fynt it hartstikke moai om nei in soad jierren yn Grinslân wer werom te kommen yn it heitelân. "Dat fielt echt as thúskommen foar my."



As direkteur fan De Harmonie wol Van der Woude de gearwurking sykje mei oare kulturele organisaasjes yn Fryslân en ek ûndersykje oft de skouboarch, lykas yn it ferline, wer sels festivals en foarstellingen ûntwikkelje kin. De lêste jierren barde dat in stik minder by De Harmonie fanwege de besunigingen.