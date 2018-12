Machtsstriid GrienLinks yn Weststellingwerf: twa fraksjefoarsitters

Neffens Postma is it dúdlik dat de sfear tusken har en Thijssen net goed wie, mar dat se no ôfset wurdt troch it bestjoer, fynt se freonepolityk. "Hier krijg ik een heel vieze smaak van in mijn mond." Se ropt de leden op in ekstra ledegearkomste te hâlden en dan it bestjoer op non-aktyf te setten. Postma tinkt dat der hast gjin stipe foar Thijssen is. "Denkt het bestuur nu echt dat dit door slechts drie personen kan worden besloten?"

Postma wol funksje net dellizze

Postma is dus ek net fan plan har funksje fan fraksjefoarsitter of riedslid del te lizzen. Se stiet juridysk sterk, tinkt se. "Ik ben unaniem door de leden als lijsttrekker gekozen en ik heb verantwoording schuldig aan de 739 mensen die op mijn hebben gestemd. Ik zit er voor de mensen die me vertrouwen. Het is niet voor niets dat Gaby maar 60 stemmen heeft gekregen."

Sekretaris Van Leeuwen seit dat it bestjoer dizze kar makke hat op advys fan de provinsjale en lanlike partijtop.

Thijssen wol der fierder net te folle oer kwyt. "Het is een besluit van het bestuur, ik ben niet uit geweest op het fractievoorzitterschap. Mijn rol beviel me prima." Dat stiet heaksk op it ferhaal fan Postma. "Hij zei in mei al dat-ie niks met mij op had", seit se. "Hij had wethouder willen worden. Toen hij dat niet werd, wilde hij fractievoorzitter zijn. Hier was ik voor gewaarschuwd. Hij heeft zichzelf uitgeroepen tot fractievoorzitter."

Moasje: gjin Heineken yn gemeentehûs

Earder dit jier helle Thijssen de publisiteit mei in moasje om gjin Heinekenbier mear te taapjen yn it gemeentehûs. Thijssen sei dat Heineken yn Afrika gebrûk makket fan 'promoasjefamkes', dy't dêrby te krijen ha mei net-winske yntimiteiten. Dat smiet GrienLinks in soad omtinken op, mar oer de moasje waard úteinlik net stimd. Postma: "Mijn stijl is anders, zonder geschreeuw. Zo bereik ik het doel."