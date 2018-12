Mingde reaksjes op beslút wenweinen Smellingerlân: "Ik had de tranen in mijn ogen"

Goed opschieten met de buren

Corpier sil mei de gemeente de plannen fierder ûntwikkelje. Hy hat de wenweinmienskip yntusken mei in brief op de hichte brocht. Dat de gemeente it eardere wenweinplek by Drachtsterkompenije wer ynrjochtsje wol, ropt dûbele gefoelens op.

Yn de jierren '90 moasten se dat plak ferlitte, wêrby't famyljes út mekoar helle waarden. Guon wenweinbewenners fiele harren fuortstoppe op dat plak, oaren fiele it as thúskommen. "We hadden daar in het verleden nooit met discriminatie te maken, we konden heel goed opschieten met de buren", seit Copier.

Striid opjûn

Doet Kallenkoot fan Travellers United sit der hiel oars yn. Syn organisaasje brocht it probleem fan in tekoart oan wenweinplakken lanlik ûnder de oandacht. Neffens him wie it belied al lang fêstlein yn wetten, mar kaam hy ek nei jierren ûnderhanneljen der net út mei Smellingerlân.

Travellers United hat him weromlutsen út Smellingerlân. "Het is jammerlijk dat het zo ver heeft moeten komen." Hoewol't hy bliid is mei it beslút fan de gemeenteried, sil dat beslút de publike opiny net omdraaie, seit Kallenkoot. "Bij nieuwe locaties zal er opnieuw protest komen. Ook al mogen we er dan wonen, dan is het geen fijne start met buren die zeggen dat door jouw komst hun woning een ton minder waard is geworden."

Kallenkoot hat de striid opjûn. "Na 40 jaar wanbeleid is het genoeg geweest."