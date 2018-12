Binnenfeart boekt flink mear omset mei minder fracht

Binnenfeartskippers yn Nederlân ha it ôfrûne fearnsjier in flink hegere omset boekt as in jier lyn. De omset wie 17,5 persint heger en dat is de hurdste groei yn sân jier tiid. Dochs ferfierden binnenfeartskippers 5 persint minder fracht as yn itselde fearnsjier in jier earder.