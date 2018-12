Drokke dagen foar PostNL; 50 miljoen pakjes moatte besoarge wurde

Hieltyd mear webwinkels dogge mei oan ynternasjonale 'events' lykas Black Friday. PostNL ferwachtet dit jier lanlik sa'n 50 miljoen pakjes te besoargjen yn de lêste twa moannen fan dit jier.

"We zitten in de piekperiode van 2018", ljochtet Marcel Flapper fan it postsortearsintrum fan PostNL yn Ljouwert ta. "We zijn met man en macht bezig om alles weg te werken. Je ziet dat mensen steeds meer online bestellen. Normaal verwerken we dagelijks zo'n 30.000 pakjes, nu tikken we elke dag 42.000 pakketten aan."