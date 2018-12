Lânboubeurs is walhalla foar de boer

"De beurs is kwa stands folslein útferkocht", fertelt de beursmanager. "It oanbod is wol breder, mar we ha net mear romte." Tema's op de beurs binne ûnder oare duorsumheid en de ferkeap fan twaddehâns apparatuer.

Foar elk wat wils

Foar de boer is it de kommende dagen in walhalla yn Ljouwert. Ien fan de hannelers is Rinze Broekens. "We steane mei apparaten foar akkerbou en feehâlderij. We ha fan alles wat, grutte trekkers, mar ek presyzjelânbou, mei fine technyk. Oan de iene kant is grutter ark nedich troch de skaalfergrutting, mar oan de oare kant sjochst ek mear masines dy't sels it wurk dwaan kinne, harsels oanstjoere. Masines dy't op termyn sels it wurk op it lân dogge. Fryslân is fansels in lânbouprovinsje by útstek. Der is hjir foar elk wat wils."