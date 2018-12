Jan Huitema oer oanslach yn Straatsburg: "It fielt hiel ûnwerklik"

Kollega's fan Huitema wiene wol yn de stêd en in meiwurker fan him hat de hiele opskuor sjoen. "Dy siet yn in restaurant en koe it fan hiel tichteby meimeitsje en mocht it restaurant ek net út. Der wie sels in plysjeman dy't yn it restaurant bleau foar de feilichheid. In Italiaanske kollega hat in deade sjoen op strjitte, in oare kollega siet fol yn de panyk mei minsken dy't fuortdraafden. Myn meiwurkers sieten gelokkich yn it Europeesk Parlemint."

De meiwurkers fan Huitema sieten in skoft opsletten yn it gebou fan it parlemint. Se mochten der net mear út, want fanwege de driging wie it pân op 'lockdown' gien. It parlemint leit wat bûten it sintrum en koe om trije oere tiisdeitenacht wer frijjûn wurde. It sintrum fan Straatsburg bleau nei de oanslag oerenlang ôfsletten.

Huitema wol woansdei sa goed as mooglik de tried wer oppakke en oan it wurk. Dat is neffens him belangryk om sjen te litten dat de terreur it net wint. "Om ús net liede te litten troch eangst. Mar it wurdt in ûnwerklike dei."