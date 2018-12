Fryslân wol proefprovinsje wurde foar auto's mei snelheidsbegrinzer

Fryslân wol graach proefprovinsje wurde foar auto's mei in snelheidsbegrinzer. Deputearre Sietske Poepjes hat dat yn in brief oer ferkearsfeiligens skreaun oan it ryk. Fryslân soe poergeskikt foar sa'n proef wêze, omdat yn de provinsje sawol tichtbefolke as plattelânsgebieten binne.