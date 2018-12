Danny Noppert hâldt dochs Fryske flagge op wedstriidshirt

Danny Noppert treft yn de earste ronde fan it wrâldkampioenskip darten Royden Lam út Hong Kong. Noppert is de earste Fries ea dy't meidocht oan it grutte WK fan dartbûn PDC. Freedtejûn smyt de Jouster foar it earst. Omrop Fryslân is derby yn Londen. It is de 'Wedstriid fan de wike' by de Omrop. Freed is yn Fryslân Hjoed in reportaazje te sjen oer de tarieding fan Noppert op syn debút op it WK.