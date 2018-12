Jong Cambuur ferliest lêste kompetysjewedstriid foar de winterstop

By it skoft wie it 0-0. Yn de twadde helte makke Thijs van Amerongen de iennige goal fan de wedstriid. Justin Mathieu stie yn de basis by Jong Cambuur. Hy waard ferline wike weromset nei de belofteploech.

Nei de winterstop spylje de Cambuurbeloften, krekt as Jong SC Hearrenfean, yn de saneamde degradaasjepûl. Dat is omdat se by de ûnderste fiif ploegen einige binne.