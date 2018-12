Noch hieltyd te drûch: Wetterskip ferheget peil

Drûchte noch lang net foarby

It probleem mei de drûchte is noch lang net foarby. Benammen yn de sân- en klaaigebieten yn Fryslân stiet it grûnwetter noch fiersten te leech. Op guon plakken moat oardel meter djip groeven wurde om by it wetter te kommen. Gewoanwei yn dizze tiid stiet it folle tichter ûnder it grûnoerflak.

It deistich bestjoer fan Wetterskip Fryslân moat dan ek in opfallend beslút nimme, seit Jan van Weperen: "Ja, we vragen een tijdelijke ontheffing aan van het peilbesluit. De waterstand moet omhoog. Er is een sterk tekort aan water."